Книги Павла Таранова

Павел Таранов - автор 55 книг. Из известных произведений можно выделить: Поведенческий калькулятор, или Наука правильного поведения, Секреты поведения людей, Приемы влияния на людей. Все книги можно читать онлайн и бесплатно скачивать на нашем портале.
Идея этой книги - дать каждому человеку поведенческий алгоритм. Простой и надежный. Чтобы в любой ситуации поступать достойно, правильно и мудро. Весь материал дан по схеме программатора, то есть позволяет определиться с волнующим нас обстоятельством, всесторонне осмыслить его, соотнести со знанием существа людей и основных закономерностей действительности. Гарантией результата выступает тестовая ...
Мы учимся, чтобы знать, живем, чтобы понимать, работаем, чтобы уметь. Но, случается, до конца жизни чувствуем, что нам недостает чего-то главного. С помощью этой книги вы сможете разобраться в себе. 300 законов, извлеченных автором из сокровищницы опыта поколений, расширят ваш кругозор, отточат интеллект, помогут обрести власть над любой ситуацией. Для широкого круга читателей.
Книга для тех, кто любит трудиться и кому по роду занятий совсем не лишни осторожность в риске, дальновидность в мудрости, возвышенность в благоразумии. Автор последовательно и очень основательно, с привлечением множества примеров вводит
`Человек - это звучит гордо!` - заметил как-то один очень известный писатель. С тех пор минуло время, и за сотню прошедших лет красота высказывания не померкла. Иначе и не может быть, поскольку фразам свойственно блестеть. Однако в жизни все иначе. И нужно быть слишком Горьким, чтобы произнести столь слащавые слова. О противоречивости души, о диаметральности компонентов нашей натуры эта книга. Про...
По своей откровенности эта книга, пожалуй, бьет все рекорды. Еще никто и нигде не говорил о нас с вами столь подробно, глубоко и весомо. Чего в нас больше - ангельский кротости или злобы, коварства, жестокости? А может быть, все хорошее в людях есть лишьхитрая маска и лицемерный камуфляж их ненависти к другим? Прочитайте, познакомьтесь с точкой зрения автора, и мы уверены, что Вы станете дорожить ...
Первая книга энциклопедии содержит более 1000 способов убеждения, с помощью которых можно эффективно воздействовать на собеседника. Большинство аргументов проиллюстрировано интересными примерами из жизни знаменитых людей. Энциклопедия позволит активно участвовать в диалоге, опираясь не на удачу, не на случайные `повезло`, а на проверенные практикой законы и строгие закономерности. Она несомненно с...
Уникальная книга П. С. Таранова призвана донести до миллионов читателей способы, помогающие жить и добиваться успеха.Впервые автор собрал в одной книге все лучшее, что известно об управлении людьми от истоков цивилизации до наших дней. Захватывающе интересная, она незаменима для руководителей любого ранга и уровня, полезна парламентарию и преподавателю, ученому и специалисту.
Мир, он - как дорога, чтобы пройти, нужно знать маршрут, быть подготовленным, уверенным, знающим. Мы ежедневно выходим в путь. Жизнь зовет на с по разным направлениям. Где брать силы, воодушевление, настрой? Кто объяснит, подскажет и научит, если - случись вдруг такое - препятствия окажутся сильнее запаса надежд? На все эти вопросы отвечает данная книга. Благодаря ей многое. очень многое в каждом ...
Эта книга - "Управление без тайн" - написана известным учёным, специалистом в области человеческих взаимоотношений, тонким знатоком природы человеческой натуры. Его сведущность в таких дисциплинах, как логика, психология, мудрость и даже (!) интригология, даёт рассматриваемым им вопросам остроту притягательной уверенности и стойкое ощущение удивительной нужности. Практическая ценность данной раб...
Книга "Управление без тайн" построена по принципу "целиком, все сразу". Захватывающе интересная, она полезна и директору предприятия, и президенту фирмы, и спикеру парламента. Без нее вряд ли обойдутся преподаватели, ученые, специалисты. Совершенно "без воды", концентрируя все лучшее из имеющегося сегодня знания об управлении людьми, автор использует метод "внушения знанием" и "заражения первоисто...
Эта книга раскрывает механизмы закулисного воздействия на людей. Автор введет читателя в мир совершенно новой науки - интрилогии. Что такое интрилогия? Это способ вхождения в душу другого человека вопреки его воле. Чтобы нас не использовали
Книга включает 106 философов от царя Соломона до Артура Шопенгауэра. В книге даны портреты, афоризмы, содержательный очерк жизненного пути, перечень литературного наследия, факты из биографии, характеризующие особенную нестандартность, учение,
Книга представляет собою свод философских знаний, заветов, наставлений, поучений 72 мыслителей всех времен и народов - от Соломона до Шопенгауэра, - прославившихся своей универсальной философской ученостью или тем, что называют мудростью.
`Философия сорока пяти поколений` продолжает серию книг `Звезды мировой философии` известного современного ученого Павла Таранова. Уникальный энциклопедический сборник знакомит с учениями, идеями, судьбами величайших сынов человечества -
Эта книга - "Управление без тайн-2" - написана известным ученым, специалистом в области человеческих взаимоотношений, тонким знатоком природы человеческой натуры. Его сведущность в таких дисциплинах, как логика, психология, мудрость и даже (!)
Вы когда-нибудь балансировали на проволоке? Не спешите говорить нет. Мы делаем это ежедневно. Что побуждает нас так вести себя, чем заканчивается наша смелость, и на что может рассчитывать тот, кто забывает о боязни, страшась несмелости? Автор исследует психологию, технику и специфику обмана, пытаясь понять, что побуждает нас обманывать или самим попадаться на крючок. Еще древние мудрецы искали от...
В этой книге много нового, необычного, удивительного. Автор раскрывает, можно сказать, тайну тайн человеческого ума - способы и средства создания афоризмов. На красивых примерах, из многообразия фактов и совершенно неожиданной аналитики мы узнаём о механизмах действия разума, пожалуй, больше, чем из всей имеющейся интеллектуальной литературы вместе взятой, включая и философскую. Собранный в эт...
Кем лучше быть, чтобы беспроблемно жить, как вести себя и на что ориентироваться, чтобы уверенность и удача неизменно были с нами, - вот лишь некоторые и довольно простые (а есть и посложнее!) из множества тем и вопросов, которые затрагиваются в
"Золотая философия" продолжает серию книг "Звезды мировой философии" известного современного ученого Павла Таранова. Уникальный энциклопедический сборник знакомит с учениями, идеями, судьбами величайших сынов человечества - мудрецов,
Автор этой книги, Таранов Павел Сергеевич, кандидат философских наук, преподавал философию, менеджмент, логику и риторику в различных учебных заведениях Москвы и Симферополя. Первая его книга - `Управление без тайн` - вышла в 1993 г. За ней
Книга включает 106 философов от царя Соломона до Артура Шопенгауэра. В книге даны портреты, афоризмы, содержательный очерк жизненного пути, перечень литературного наследия, факты из биографии, характеризующие особенную нестандартность, учение,
В эту книгу вошли имена самых знаменитых умов человечества - Сократ и Платон, Конфуций и Ибн-Сина, Шопенгауэр и Ницше, Чаадаев и Розанов - всего 120 мыслителей всех времен и народов.Материал собран и выстроен таким образом, что представляет ценность и для новичка, и для профессионала. Давая слово мыслителям, автор весьма изобретательно дополняет из взгляды своими. Первое издание двухтомника стало ...
Мир, он - как дорога. Чтобы пройти, нужно знать маршрут, быть подготовленным, уверенным, знающим. Мы ежедневно выходим в путь. Жизнь зовёт нас по разным направлениям. Где брать силы, воодушевление, настрой? Кто объяснит, подскажет и научит, если - случись вдруг такое - препятствия окажутся сильнее запаса надежд? На все эти вопросы отвечает данная книга. Благодаря ей многое, очень многое в кажд...
Автор этой книги, Таранов Павел Сергеевич, кандидат философских наук, преподавал философию, менеджмент, логику и риторику в различных учебных заведениях Москвы и Симферополя. Первая его книга - `Управление без тайн` - вышла в 1993 г. За ней последовали другие бестселлеры, которые принесли автору широкую известность: `Приемы влияния на людей`, `Секреты поведения людей: 300 законов`, `Философия изну...
Эта книга как таблетка: принял ее - и ты здоров! Прочитав "Карманную риторику", вы приобретете ту смелую уверенность ума, при которой говорить вам будет легко, а речь изумит всех своей понятностью и красотой. П.С.Таранов - специалист в области говорения. Он теоретик - автор базового учебника "Искусство риторики" - и практик - преподает в авторской Школе высшего красноречия. Им написаны работы по...