Книги Павла Таранова

По своей откровенности эта книга, пожалуй, бьет все рекорды. Еще никто и нигде не говорил о нас с вами столь подробно, глубоко и весомо. Чего в нас больше - ангельский кротости или злобы, коварства, жестокости? А может быть, все хорошее в людях есть лишьхитрая маска и лицемерный камуфляж их ненависти к другим? Прочитайте, познакомьтесь с точкой зрения автора, и мы уверены, что Вы станете дорожить ...

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