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Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки
Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки

Роберт Сапольски

8.0
123 оценки
Голландский дом
Голландский дом

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0.0
0 оценок
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Женщины Лазаря

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8.0
4909 оценок
Париж. Том 1
Париж. Том 1

Эдвард Резерфорд

8.0
57 оценок
Жизнь способ употребления
Жизнь способ употребления

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8.2
187 оценок
Дом, в котором...
Дом, в котором...

Мариам Петросян

8.0
57020 оценок

Книги Павла Таранова

Павел Таранов - автор 55 книг. Из известных произведений можно выделить: Поведенческий калькулятор, или Наука правильного поведения, Секреты поведения людей, Приемы влияния на людей. Все книги можно читать онлайн и бесплатно скачивать на нашем портале.

Фильтры
Год написания

Тип сюжета
Тема
Герои
Место действия
Время действия
Популярная литература по психологии
8.7
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Поведенческий калькулятор, или Наука правильного поведения
Павел Таранов
Поведенческий калькулятор, или Наука правильного поведения

Идея этой книги - дать каждому человеку поведенческий алгоритм. Простой и надежный. Чтобы в любой ситуации поступать достойно, правильно и мудро. Весь материал дан по схеме программатора, то есть позволяет определиться с волнующим нас обстоятельством, всесторонне осмыслить его, соотнести со знанием существа людей и основных закономерностей действительности. Гарантией результата выступает тестовая ...

Павел Таранов Поведенческий калькулятор, или Наука правильного поведения
Психология
8.0
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Секреты поведения людей
Павел Таранов
Секреты поведения людей

Мы учимся, чтобы знать, живем, чтобы понимать, работаем, чтобы уметь. Но, случается, до конца жизни чувствуем, что нам недостает чего-то главного. С помощью этой книги вы сможете разобраться в себе. 300 законов, извлеченных автором из сокровищницы опыта поколений, расширят ваш кругозор, отточат интеллект, помогут обрести власть над любой ситуацией. Для широкого круга читателей.

Павел Таранов Секреты поведения людей
Бизнес
8.0
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Приемы влияния на людей
Павел Таранов
Приемы влияния на людей

Книга для тех, кто любит трудиться и кому по роду занятий совсем не лишни осторожность в риске, дальновидность в мудрости, возвышенность в благоразумии. Автор последовательно и очень основательно, с привлечением множества примеров вводит

Павел Таранов Приемы влияния на людей
Философия
8.5
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1645 секретов человеческой натуры
Павел Таранов
1645 секретов человеческой натуры

`Человек - это звучит гордо!` - заметил как-то один очень известный писатель. С тех пор минуло время, и за сотню прошедших лет красота высказывания не померкла. Иначе и не может быть, поскольку фразам свойственно блестеть. Однако в жизни все иначе. И нужно быть слишком Горьким, чтобы произнести столь слащавые слова. О противоречивости души, о диаметральности компонентов нашей натуры эта книга. Про...

Павел Таранов 1645 секретов человеческой натуры
Психология
7.6
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Психология знаменитых ситуаций: Интриги, мошенничество, трюки
Павел Таранов
Психология знаменитых ситуаций: Интриги, мошенничество, трюки

По своей откровенности эта книга, пожалуй, бьет все рекорды. Еще никто и нигде не говорил о нас с вами столь подробно, глубоко и весомо. Чего в нас больше - ангельский кротости или злобы, коварства, жестокости? А может быть, все хорошее в людях есть лишьхитрая маска и лицемерный камуфляж их ненависти к другим? Прочитайте, познакомьтесь с точкой зрения автора, и мы уверены, что Вы станете дорожить ...

Павел Таранов Психология знаменитых ситуаций: Интриги, мошенничество, трюки
Культура и искусство
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1000 способов убеждения
Павел Таранов
1000 способов убеждения

Первая книга энциклопедии содержит более 1000 способов убеждения, с помощью которых можно эффективно воздействовать на собеседника. Большинство аргументов проиллюстрировано интересными примерами из жизни знаменитых людей. Энциклопедия позволит активно участвовать в диалоге, опираясь не на удачу, не на случайные `повезло`, а на проверенные практикой законы и строгие закономерности. Она несомненно с...

Павел Таранов 1000 способов убеждения
Управление
8.4
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Золотая книга руководителя
Павел Таранов
Золотая книга руководителя

Уникальная книга П. С. Таранова призвана донести до миллионов читателей способы, помогающие жить и добиваться успеха.Впервые автор собрал в одной книге все лучшее, что известно об управлении людьми от истоков цивилизации до наших дней. Захватывающе интересная, она незаменима для руководителей любого ранга и уровня, полезна парламентарию и преподавателю, ученому и специалисту.

Павел Таранов Золотая книга руководителя
Психология
9.0
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Дерзкие тайны общения. Поведение наоборот
Павел Таранов
Дерзкие тайны общения. Поведение наоборот

Мир, он - как дорога, чтобы пройти, нужно знать маршрут, быть подготовленным, уверенным, знающим. Мы ежедневно выходим в путь. Жизнь зовет на с по разным направлениям. Где брать силы, воодушевление, настрой? Кто объяснит, подскажет и научит, если - случись вдруг такое - препятствия окажутся сильнее запаса надежд? На все эти вопросы отвечает данная книга. Благодаря ей многое. очень многое в каждом ...

Павел Таранов Дерзкие тайны общения. Поведение наоборот
Управление
9.0
0
0
Управление без тайн: Новая книга руководителя
Павел Таранов
Управление без тайн: Новая книга руководителя

Эта книга - "Управление без тайн" - написана известным учёным, специалистом в области человеческих взаимоотношений, тонким знатоком природы человеческой натуры. Его сведущность в таких дисциплинах, как логика, психология, мудрость и даже (!) интригология, даёт рассматриваемым им вопросам остроту притягательной уверенности и стойкое ощущение удивительной нужности. Практическая ценность данной раб...

Павел Таранов Управление без тайн: Новая книга руководителя
Управление
8.0
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Управление без тайн: Афоризмы, законы, советы, правила для высших руководителей
Павел Таранов
Управление без тайн: Афоризмы, законы, советы, правила для высших руководителей

Книга "Управление без тайн" построена по принципу "целиком, все сразу". Захватывающе интересная, она полезна и директору предприятия, и президенту фирмы, и спикеру парламента. Без нее вряд ли обойдутся преподаватели, ученые, специалисты. Совершенно "без воды", концентрируя все лучшее из имеющегося сегодня знания об управлении людьми, автор использует метод "внушения знанием" и "заражения первоисто...

Павел Таранов Управление без тайн: Афоризмы, законы, советы, правила для высших руководителей
9.0
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Капкан для доверчивых
Павел Таранов
Капкан для доверчивых

Эта книга раскрывает механизмы закулисного воздействия на людей. Автор введет читателя в мир совершенно новой науки - интрилогии. Что такое интрилогия? Это способ вхождения в душу другого человека вопреки его воле. Чтобы нас не использовали

Павел Таранов Капкан для доверчивых
Философия
8.6
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106 философов. В двух томах. Том 2
Павел Таранов
106 философов. В двух томах. Том 2

Книга включает 106 философов от царя Соломона до Артура Шопенгауэра. В книге даны портреты, афоризмы, содержательный очерк жизненного пути, перечень литературного наследия, факты из биографии, характеризующие особенную нестандартность, учение,

Павел Таранов 106 философов. В двух томах. Том 2
Философия
8.6
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500 шагов к мудрости
Павел Таранов
500 шагов к мудрости

Книга представляет собою свод философских знаний, заветов, наставлений, поучений 72 мыслителей всех времен и народов - от Соломона до Шопенгауэра, - прославившихся своей универсальной философской ученостью или тем, что называют мудростью.

Павел Таранов 500 шагов к мудрости
Философия
8.0
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Философия сорока пяти поколений
Павел Таранов
Философия сорока пяти поколений

`Философия сорока пяти поколений` продолжает серию книг `Звезды мировой философии` известного современного ученого Павла Таранова. Уникальный энциклопедический сборник знакомит с учениями, идеями, судьбами величайших сынов человечества -

Павел Таранов Философия сорока пяти поколений
Управление
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Управление без тайн - 2. Новая книга руководителя
Павел Таранов
Управление без тайн - 2. Новая книга руководителя

Эта книга - "Управление без тайн-2" - написана известным ученым, специалистом в области человеческих взаимоотношений, тонким знатоком природы человеческой натуры. Его сведущность в таких дисциплинах, как логика, психология, мудрость и даже (!)

Павел Таранов Управление без тайн - 2. Новая книга руководителя
Философия
0.0
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Логика хитрости
Павел Таранов
Логика хитрости

Вы когда-нибудь балансировали на проволоке? Не спешите говорить нет. Мы делаем это ежедневно. Что побуждает нас так вести себя, чем заканчивается наша смелость, и на что может рассчитывать тот, кто забывает о боязни, страшась несмелости? Автор исследует психологию, технику и специфику обмана, пытаясь понять, что побуждает нас обманывать или самим попадаться на крючок. Еще древние мудрецы искали от...

Павел Таранов Логика хитрости
Философия
8.6
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Формулы смысла. Неожиданные ракурсы афористики
Павел Таранов
Формулы смысла. Неожиданные ракурсы афористики

В этой книге много нового, необычного, удивительного. Автор раскрывает, можно сказать, тайну тайн человеческо­го ума - способы и средства создания афоризмов. На красивых примерах, из многообразия фактов и совершен­но неожиданной аналитики мы узнаём о механизмах действия разума, пожалуй, больше, чем из всей имеющейся интеллектуальной литературы вместе взятой, включая и философскую. Собранный в эт...

Павел Таранов Формулы смысла. Неожиданные ракурсы афористики
Психология
8.4
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Методы 100%-ной победы
Павел Таранов
Методы 100%-ной победы

Кем лучше быть, чтобы беспроблемно жить, как вести себя и на что ориентироваться, чтобы уверенность и удача неизменно были с нами, - вот лишь некоторые и довольно простые (а есть и посложнее!) из множества тем и вопросов, которые затрагиваются в

Павел Таранов Методы 100%-ной победы
Философия
0.0
0
0
Золотая философия
Павел Таранов
Золотая философия

"Золотая философия" продолжает серию книг "Звезды мировой философии" известного современного ученого Павла Таранова. Уникальный энциклопедический сборник знакомит с учениями, идеями, судьбами величайших сынов человечества - мудрецов,

Павел Таранов Золотая философия
Философия
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От Соломона до Роджера Бэкона
Павел Таранов
От Соломона до Роджера Бэкона

Автор этой книги, Таранов Павел Сергеевич, кандидат философских наук, преподавал философию, менеджмент, логику и риторику в различных учебных заведениях Москвы и Симферополя. Первая его книга - `Управление без тайн` - вышла в 1993 г. За ней

Павел Таранов От Соломона до Роджера Бэкона
Философия
8.8
0
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106 философов. В двух томах. Том 1
Павел Таранов
106 философов. В двух томах. Том 1

Книга включает 106 философов от царя Соломона до Артура Шопенгауэра. В книге даны портреты, афоризмы, содержательный очерк жизненного пути, перечень литературного наследия, факты из биографии, характеризующие особенную нестандартность, учение,

Павел Таранов 106 философов. В двух томах. Том 1
Философия
8.6
0
0
Анатомия мудрости. 120 философов. Жизнь. Судьба. Учение. В двух томах. Том 2
Павел Таранов
Анатомия мудрости. 120 философов. Жизнь. Судьба. Учение. В двух томах. Том 2

В эту книгу вошли имена самых знаменитых умов человечества - Сократ и Платон, Конфуций и Ибн-Сина, Шопенгауэр и Ницше, Чаадаев и Розанов - всего 120 мыслителей всех времен и народов.Материал собран и выстроен таким образом, что представляет ценность и для новичка, и для профессионала. Давая слово мыслителям, автор весьма изобретательно дополняет из взгляды своими. Первое издание двухтомника стало ...

Павел Таранов Анатомия мудрости. 120 философов. Жизнь. Судьба. Учение. В двух томах. Том 2
Психология
8.4
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Дерзкие тайны общения: поведение наоборот или 25 законов инверсии
Павел Таранов
Дерзкие тайны общения: поведение наоборот или 25 законов инверсии

Мир, он - как дорога. Чтобы пройти, нужно знать маршрут, быть подготовленным, уверенным, знающим. Мы ежедневно выходим в путь. Жизнь зовёт нас по разным направлениям. Где брать силы, воодушевление, настрой? Кто объяснит, подскажет и научит, если - случись вдруг такое - препятствия окажутся сильнее запаса надежд? На все эти вопросы отвечает данная книга. Благодаря ей многое, очень многое в кажд...

Павел Таранов Дерзкие тайны общения: поведение наоборот или 25 законов инверсии
Философия
0.0
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Таранов От Питтака из Митилены до Руми Джалалиддина
Павел Таранов
Таранов От Питтака из Митилены до Руми Джалалиддина

Автор этой книги, Таранов Павел Сергеевич, кандидат философских наук, преподавал философию, менеджмент, логику и риторику в различных учебных заведениях Москвы и Симферополя. Первая его книга - `Управление без тайн` - вышла в 1993 г. За ней последовали другие бестселлеры, которые принесли автору широкую известность: `Приемы влияния на людей`, `Секреты поведения людей: 300 законов`, `Философия изну...

Павел Таранов Таранов От Питтака из Митилены до Руми Джалалиддина
Теория литературы
9.0
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Карманная риторика
Павел Таранов
Карманная риторика

Эта книга как таблетка: принял ее - и ты здоров! Прочитав "Карманную риторику", вы приобретете ту смелую уверенность ума, при которой говорить вам будет легко, а речь изумит всех своей понятностью и красотой. П.С.Таранов - специалист в области говорения. Он теоретик - автор базового учебника "Искусство риторики" - и практик - преподает в авторской Школе высшего красноречия. Им написаны работы по...

Павел Таранов Карманная риторика

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